SaveФОП: предприниматели устроили акцию протеста

В Киеве в воскресенье, 3 мая, на Майдане Независимости предприниматели устроили акцию протеста.
Представители малого бизнеса требовали от властей соблюдения их конституционных прав: на труд и равные условия ведения предпринимательской деятельности, передает Еспресо.TV.
Во время акции власти выдвинули пять требований, которые должны помочь спасти малый бизнес и экономику Украины во время пандемии коронавируса и карантина:
1. Снять ограничения и запустить весь бизнес страны, при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований.
2. На законодательном уровне отменить налоги с бизнеса, которому было запрещено вести предпринимательскую деятельность в период карантина.
3. Ввести мораторий на проверки бизнеса, до проведения реформы контролирующих органов.
4. Отменить фискализацию для микропредпринимательства и криминальный "кэш бэк".
5. Ввести льготное кредитование для микробизнеса с однозначными, простыми и четкими условиями выдачи.
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Протестующие были в защитных масках и стояли на безопасном расстоянии друг от друга.
На месте происшествия также были правоохранители, однако акция прошла мирно.
Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении рассказал о кредитах и помощи для среднего и малого бизнеса, пострадавшего из-за карантина.
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