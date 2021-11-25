Под Одессой военные сбили полицейский дрон стоимостью почти 1,5 млн грн

Дрон обнаружили разбитым. Фото: t.me/xydessa

В пригороде Одессы военные сбили полицейский дрон стоимостью почти 1,5 млн грн, который летал над их складами.

Инцидент произошел во время испытания аппарата 24 ноября. Для этого в Одессу приехали специалисты из столицы, передает "Униан" со ссылкой на собственные источники в полиции. Через некоторое время оборудование перестало отвечать на сигнал.

"Незадолго до этого в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что над складами воинской части, которая дислоцируется в районе села Усатово, летает неизвестный дрон. В связи с этим были подняты сотрудники патрульной полиции, Нацполиции и Национальной гвардии. Человеку, который его разыщет, обещали 2 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Дрон обнаружили разбитым. Как позже выяснилось, военнослужащие приняли полицейский аппарат за вражеский и сбили.

"О полицейских учениях военные ничего не знали, их не предупредили", – рассказал сотрудник полиции.

Дрон появился на вооружении у Нацполиции всего несколько дней назад. Его части нашли бойцы Нацгвардии, которых привлекли к поискам.

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