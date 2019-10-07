Под Одессой сгорела яхта депутата

Автор: alternatyva.org Причина возгорания пока не установлена.

В ночь на 7 октября на одном из причалов Одесской области загорелась яхта. Как следствие, огнем охватило площадь 30 кв. м.

Сообщила об этом пресс-служба Главного управления ДСНС Украины в Одесской области на официальном сайте.

"6 октября в 23:13 в службу спасения 101 поступило сообщение, что на причале в с. Бурлачья Балка произошло возгорание яхты. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено возгорание частного парусного катамарана. Спасатели пожар в 23:56 ликвидировали на площади 30 кв. м. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

На данный момент устанавливают причины пожара и объем ущерба.

Владельцем сгоревшего судна, по предварительным данным, является депутат Таировского сельского совета Всеволод Шаевский, пишет alternatyva.org.

Как рассказывают местные, произошел пожар после собрания громады в селе Сухой Лиман, где Шаевский принимал участие.

Автор: segodnya.ua Согласно предварительным данным, принадлежит яхта депутату Таировской объединенной территориальной громады Всеволоду Шаевскому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом напали на народного депутата (обновлено)

В Киеве избили депутата Киевсовета от Свободы. Нападение совершили во время выполнения им служебных обязанностей на территории незаконной застройки.