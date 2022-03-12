Под Николаевом ВСУ загнали оккупантов в "кольцо" и накрыли из артиллерии

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1422
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 2619
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 5886
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7131
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 92396
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6626
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2421
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2790
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6597
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2268
Фото
Все фото
9
4
3
7
3
Харьков сейчас: показали жуткие кадры из разбитого города
Харьков сейчас: показали жуткие кадры из разбитого города
Николаев горит после вражеских обстрелов. Есть раненые
Николаев горит после вражеских обстрелов. Есть раненые
ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25 (18+)
ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25 (18+)
Памятник Шевченко выстоял: показали последствия авиаударов по селу на Киевщине
Памятник Шевченко выстоял: показали последствия авиаударов по селу на Киевщине
Шансов выжить нет - 128-я бригада показала работу &quot;Джавелинам&quot;
Шансов выжить нет - 128-я бригада показала работу "Джавелинам"
Видео
Все видео
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Живого места нет - как выглядит стадион в Чернигове после обстрела
Живого места нет - как выглядит стадион в Чернигове после обстрела
Беларусь стягивает военную технику к границе Польши и Украины - СМИ
Беларусь стягивает военную технику к границе Польши и Украины - СМИ
Под Киевом уничтожили вражеский пункт управления: феерическое видео
Под Киевом уничтожили вражеский пункт управления: феерическое видео
Жена оккупанта говорит мужу сдаться в плен - новый перехваченный разговор (18+)
Жена оккупанта говорит мужу сдаться в плен - новый перехваченный разговор (18+)
Интервью
1/5
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 261
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 2916
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 3654
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8811
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3195
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 648
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
суббота, 12 марта 2022 07:44

Под Николаевом ВСУ загнали оккупантов в "кольцо" и накрыли из артиллерии

  Комментировать
Под Николаевом ВСУ загнали оккупантов в &quot;кольцо&quot; и накрыли из артиллерии
Жители Николаева слышали взрывы в разных частях города. Фото: Telegram/Николаевский городской совет

В Николаевской области украинские военные загнали российских оккупантов в "кольцо" под утро 12 марта.

После этого ВСУ накрыли врага ударами по артиллерии, сообщает местное издание "Преступности нет".

Отмечается, что бойцы ВСУ для того, чтобы загнать противника в своеобразный капкан, разнесли понтонную переправу российских оккупантов в районе села Пески в Баштанском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты обстреливают эвакуационные автобусы с женщинами и детьми из Николаева

В результате оккупанты оказались в кольце между Киевской и Кропивницкой трассами. И упустили возможность переправиться назад или двигаться вперед.

"При этом они находятся под постоянным огнем артиллерии ВСУ", – говорится в публикации.

Также отмечается, что жители Николаева в это утро слышали взрывы в разных частях города.

Российские оккупанты начали обстреливать Николаев вечером 11 марта. В городе начались пожары. Один мужчина получил осколочное ранение.

А под селом Гурьевка, севернее Николаева, украинские защитники выбивают вражеские войска, продолжаются бои.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Под Николаевом ВСУ загнали оккупантов в "кольцо" и накрыли из артиллерии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 92378
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 67066
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 41125
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 39823
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 35444
Происшествия
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 41116
Разведка указывает на повышенный риск химической атаки РФ - The Washington Post
Разведка указывает на повышенный риск химической атаки РФ - The Washington Post Просмотров: 5580
В МИД отреагировали на похищение городского головы Мелитополя
В МИД отреагировали на похищение городского головы Мелитополя Просмотров: 126
Живого места нет - как выглядит стадион в Чернигове после обстрела
Живого места нет - как выглядит стадион в Чернигове после обстрела
 Просмотров: 2169
"Запорожская АЭС больше не принадлежит Украине". Оккупанты собрали персонал станции
"Запорожская АЭС больше не принадлежит Украине". Оккупанты собрали персонал станции Просмотров: 1908
Больше всего комментируют
3
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
3
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
3
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
1
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
Голосов: 253
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть