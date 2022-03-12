Под Николаевом ВСУ загнали оккупантов в "кольцо" и накрыли из артиллерии

В Николаевской области украинские военные загнали российских оккупантов в "кольцо" под утро 12 марта.
После этого ВСУ накрыли врага ударами по артиллерии, сообщает местное издание "Преступности нет".
Отмечается, что бойцы ВСУ для того, чтобы загнать противника в своеобразный капкан, разнесли понтонную переправу российских оккупантов в районе села Пески в Баштанском районе.
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В результате оккупанты оказались в кольце между Киевской и Кропивницкой трассами. И упустили возможность переправиться назад или двигаться вперед.
"При этом они находятся под постоянным огнем артиллерии ВСУ", – говорится в публикации.
Также отмечается, что жители Николаева в это утро слышали взрывы в разных частях города.
Российские оккупанты начали обстреливать Николаев вечером 11 марта. В городе начались пожары. Один мужчина получил осколочное ранение.
А под селом Гурьевка, севернее Николаева, украинские защитники выбивают вражеские войска, продолжаются бои.
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