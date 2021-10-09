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суббота, 09 октября 2021 17:29

Под Львовом в страшном ДТП погибли два человека

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Под Львовом в страшном ДТП погибли два человека
В результате ДТП погибли водитель и пассажир. Фото: Нацполиция

На Львовщине возле села Хоросно в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Авария произошла 8 октября около полуночи на автодороге Киев-Чоп. Об этом сообщили в областной полиции.

40-летний водитель автомобиля Дэу Сенс не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с отбойником, съехал в кювет и перевернулся.

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В результате аварии водитель автомобиля и его пассажир, житель Львова в возрасте 27 лет, получили телесные повреждения, от которых скончались на месте аварии.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыли уголовное производство (ч.2 ст.286 УК).

В населенном пункте Жґув в Лодзи в центре Польши разбился автомобиль BMW с украинцами.

Погибли трое - двое мужчин 23 и 25 лет и 23-летняя женщина. Еще одна 25-летняя женщина попала в больницу. Двое погибших были супругами.

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Дата
09
октября

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