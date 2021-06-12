Под Киевом загорелся прицеп "Новой Почты" с посылками. Названа причина

Под Киевом загорелся прицеп "Новой Почты" с посылками. Пожар произошел на территории терминала. Фото: dtp.kiev.ua

В Жулянах под Киевом на территории терминала "Новой Почты" произошел пожар. Там вспыхнул прицеп с посылками.

Его едва успели отцепить и мгновенно потушить, чтобы все не сгорело. Об этом сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что на месте пожара работали пожарные. Что стало причиной возгорания устанавливают правоохранители.

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Компания пообещала компенсировать клиентам объявленную стоимость посылок, которые были в контейнере. Также в компании рассказали, что возгорание произошло через одну из посылок, которая была загружена в автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе "Новой Почты", передает ТСН.ua.

"Компания выплатит компенсации клиентам согласно объявленной стоимости отправления. Просим клиентов соблюдать правила оказания услуг и не отправлять запрещенные к перевозке грузы, ведь это может навредить здоровью людей или другим отправлением", - отметили в компании.

В Мукачево на Закарпатье произошел пожар на складе "Новой почты". Загорелось более 2,4 тыс. кв м территории. Сгорели посылки клиентов, которые готовили к отправке. Огонь 1,5 ч тушили 40 спасателей.