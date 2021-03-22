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понедельник, 22 марта 2021 07:40

Под Киевом взорвалась и сгорела маршрутка

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Под Киевом взорвалась и сгорела маршрутка
В Вишневом под Киевом взорвалась маршрутка. Фото: скриншот с видео

В Вишневом под Киевом взорвалась и полностью выгорела маршрутка. По словам очевидцев, сначала был сильный хлопок, затем сразу начался пожар.

ЧП произошло вечером в воскресенье, 21 марта, сообщает dtp.kiev.ua.

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В результате инцидента никто не пострадал.

На месте работали спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Причины взрыва и пожара устанавливаются.

16 марта произошел взрыв в Боярке под Киевом. Взрывной волной повредило трансформатор, линии электропередач, 4 машины, окна и заборы 5 ближайших домов, на месте взрыва образовалась воронка. В результате погиб 34-летний мужчина, который нес самодельную взрывчатку в канистре. Якобы шел подрывать бывшую возлюбленную.

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