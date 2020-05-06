Под Киевом вторые сутки разыскивают подростка

На Киевщине разыскивают 16-летнего Романа Жабку из с. Новоселки Киево-Святошинского района.

Он 4 мая, около 20:00, ушел из дома, расположенного на ул. Садовой, 4, и до сих пор не вернулся, сообщили в Службе розыска детей ГУНП в Киевской области.

Автор: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti На Киевщине разыскивают 16-летнего Романа Жабку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавшую 6-летнюю девочку нашли мертвой

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, лицо круглое, глаза зеленые, волосы темно-русые, короткие.

Одет: спортивный костюм и кроссовки черного цвета.

При наличии любой информации о возможном местонахождении парня просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

В Вишневом под Киевом разыскали 14-летнюю школьницу. Девушка ушла из Центра социально-психологической реабилитации детей, и ее поиски не давали результатов. Выяснилось, более месяца она скрывалась у своего приятеля.