Под Киевом внедорожник на скорости "обнял" дерево: пассажирка - в коме

В ночь на 24 ноября на ул. Симона Петлюры в Броварах Киевской области произошла жуткая авария. Там внедорожник Volkswagen Tiguan влетел в дерево.

Травмы получили водитель и двое его пассажиров, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Автор: facebook.com/dtp.kiev.ua В Броварах Киевской области внедорожник Volkswagen Tiguan влетел в дерево. Трое пострадавших

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"Нетрезвый водитель автомобиля на скорости пытался зайти в поворот, поймал обе обочины и врезался в дерево. Трое пострадавших. Водитель и пассажир - более-менее. Девушка, которая не была пристегнута, в коме", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, девушка находилась в тяжелом состоянии, была без сознания, зрачки не реагировали на свет.

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