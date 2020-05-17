Под Киевом ВАЗ "обнял" дерево: трое погибших и искалеченные

В селе Пороскотень Бородянского района Киевской области ВАЗ влетел в дерево. Три человека погибли, еще двое травмированы.

Трагедия произошла 17 мая около 3:25, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: kv.dsns.gov.ua На Киевщине ВАЗ влетел в дерево

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"Спасатели деблокировали трех погибших из покореженного автомобиля с помощью аварийно-спасательного оборудования. И обесточили аккумулятор авто, чтобы избежать его возгорания", - сказано в сообщении.

Автор: kv.dsns.gov.ua В результате столкновения три человека погибли, еще двое травмированы

Погибшие - водитель и два пассажира 24 и 23 лет. Еще двух пассажирок такого же возраста доставили в Бородянскую центральную больницу.

Причина ДТП устанавливается.

На улице Успенской в ​​Одессе 30-летний водитель BMW не справился с управлением, выехал с дороги и столкнулся с деревом. Удар был такой силы, что автомобиль перевернулся. Водитель получил незначительные повреждения, а вот его 30-летний пассажир погиб мгновенно.