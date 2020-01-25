Под Киевом упал в реку и утонул Hyundai с 9-летним ребенком

Фото: kiev.informator.ua

На окраине Ирпеня автомобиль Hyundai Elantra слетел с дороги и упал в реку Буча. В салоне находились водитель и 9-летний ребенок, которые вместе с автомобилем начали идти ко дну. Им удалось выбраться на берег. Мальчик в реанимации.

Авария произошла 25 января около 1.00, пишет Информатор.

Hyundai ехал вдоль реки Буча, в сторону трассы для мотокросса. Как водитель сообщил патрульным, на пустую дорогу под колеса выскочила собака. Он резко дернул руль в сторону и авто занесло, после чего оно слетело в реку.

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Мужчине удалось спастись самому и вытащить на берег ребенка. Характер травм ребенка неизвестен.

Hyundai из реки будут доставать спасатели.

В селе Вишневом Днепропетровской области спасатели вытащили из водоема внедорожник Toyota Land Cruiser с четырьмя погибшими. Выяснилось, что это - 36-летние жена и муж и их 14-летняя дочь. Также в салоне была 37-летняя женщина. Предварительно, водитель на скользкой дороге не справился с управлением и съехал в пруд.