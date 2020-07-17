Под Киевом упал и загорелся легкомоторный самолет: первые кадры с места ЧП

17 июля возле с. Наливайковка в Макаровском районе Киевской области упал и загорелся легкомоторный самолет.
Погибших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
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"Информация об инциденте поступила в ГСЧС в 16:20. Упал легкомоторный самолет учебной школы "Aviation Group" с последующим горением. Погибших нет, угрозы жизни двум лицам, находившимся в самолете, нет", - говорится в сообщении.
В 16:40 возгорание самолета ликвидировано.
В Одессе недалеко от аэропорта разбился самолет Y1 "Дельфин" Одесского авиационного завода. На момент аварии в самолете находились двое 65-летних мужчин. Оба погибли.
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