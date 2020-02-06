Под Киевом столкнулись три авто

В Броварах Киевской области столкнулись три авто. Фото - facebook.com/dtp.kiev.ua

6 февраля утром в ​​Броварах Киевской области произошла авария с участием 3-х автомобилей.

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Almera, двигаясь со стороны Киева, не учел дорожное покрытие, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями ВАЗ-2107 и Renault, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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Одной из причин ДТП является гололед на дороге. Ни водители, ни пассажиры серьезно не пострадали, чего не скажешь об их авто.

На Столичном шоссе в Киеве столкнулись два автомобиля Jeep и Renault. Водитель последнего погиб, его пассажир - в больнице. Погибшего из изувеченной машины доставали с помощью спецсредств.