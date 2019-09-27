Под Киевом спасатели утопили в Днепре спецмашину

В Обуховском районе под Киевом спасатели утопили в Днепре спецавтомобиль. Фото - скриншот

В Обуховском районе под Киевом спасатели утопили в Днепре спецавтомобиль. Это произошло, когда приехали набрать воды.

Инцидент произошел в районе причалов для теплоходов. Здесь достаточно сложный рельеф дна и спасатели, вероятно, не рассчитали, насколько заезжать в водоем для набора воды.

Видео с Триполья опубликовано на странице сообщества "Трипильський край" в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина и двое детей утонули вместе с авто

На ролике видно, как пожарную машину вытаскивают из воды два бульдозера, соединенные тросами.

Пожарные 17-го отделения, автомобиль которого и утонул, ранее были задействованы в масштабном тушении пожаров.

Автомобиль Mercedes-Benz с людьми на нем несло по течению реки Шакурка на Закарпатье. Мужчина во время отдыха на природе решил помыть свой внедорожник в реке. Однако машина провалилась, и стремительное течение снесла ее на середину реки.