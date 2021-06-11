Под Киевом спасали "Старый Крым"

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области произошел пожар на территории кафе "Старый Крым". Огонь также охватил часть торговых павильонов, расположенных рядом.

Занялось 11 июня ориентировочно в 04:20, сообщила пресс-служба ГСЧС Киевской области.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

"Было установлено, что на территории кафе горит летняя кухня на площади 40 квадратных метров и кровля рядом расположенных торговых павильонов на площади 80 квадратных метров. Во время пожара были спасены рядом расположены павильоны", - рассказали спасатели.

Пожар полностью ликвидировали в 05:39. На месте происшествия работали 15 пожарных и четыре единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

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В селе Краснянка Белоцерковского района Киевской области горела хозяйственная постройка. В результате пожара погибли 2 тыс. животных.