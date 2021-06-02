В пожаре сгорели 2 тыс. животных

Что стало причиной пожара, неизвестно. Фото: pixabay.com

В селе Краснянка Белоцерковского района Киевской области горела хозяйственная постройка. В результате пожара погибли 2 тыс. кур.

Об этом сообщила пресс служба ДСНС Киевской области.

"Пожар ликвидирован в 11:59 (2 июня. - Gazeta.ua). В результате пожара огнем уничтожено 2 тыс. кур-бройлеров, 1 т комбикорма, 0.5 т кукурузы и две морозильные камеры", - говорится в сообщении.

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Для ликвидации возгорания привлекали восемь пожарных и две единицы техники.

Причина пожара пока неизвестна, ее устанавливают.

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