Под Киевом сожгли дом Гонтаревой

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В селе Гореничи под Киевом сожгли дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Происшествие случилось ночью 17 сентября, заявила экс-чиновница, передает "Интерфакс-Украина".

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"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться", - отметила Гонтарева.

В полночь 5 сентября в Киеве сожгли автомобиль "Ауди А7" Валерии Гонтаревой, невестки экс-главы Национального банка 54-летней Валерии Гонтаревой. Стоял во дворе 5-этажки на ул. Владимирской, 69.