Под Киевом разыскивают девушек, которые жарили еду на Вечном огне

В Белой Церкви Киевской области разыскивают девушек, которые "готовили еду на Вечном огне в Парке славы".
Информация о них появилась в одной из социальных сетей, сообщают в Белоцерковском отделе полиции. Автор сообщения также утверждает, что девушки вели себя вызывающе и на замечания не реагировали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали видео, как вандалы заливают бетоном Вечный огонь в Киеве
"Информация зарегистрирована в Едином учете, работники Белоцерковского отдела полиции проводят все необходимые мероприятия по установлению личностей правонарушителей", - сказано в сообщении.
Всех, кто владеет информацией о разыскиваемых, просят сообщить на спецлинию "102".
Активистка "братства святого Луки" Анна Синькова жарила на Вечном огне в Киеве сосиски и яичницу. Принесла сковородку и поставила на огонь.
Комментарии