Под Киевом разыскивают девушек, которые жарили еду на Вечном огне

В Белой Церкви Киевской области разыскивают девушек, которые "готовили еду на Вечном огне в Парке славы".

Автор: facebook.com/Полиция Белоцерковщины В Белой Церкви Киевской области разыскивают девушек, которые готовили еду на Вечном огне в парке Славы

Информация о них появилась в одной из социальных сетей, сообщают в Белоцерковском отделе полиции. Автор сообщения также утверждает, что девушки вели себя вызывающе и на замечания не реагировали.

Автор: facebook.com/Полиция Белоцерковщины Всех, кто владеет информацией о разыскиваемых, просят сообщить на спецлинию «102»

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"Информация зарегистрирована в Едином учете, работники Белоцерковского отдела полиции проводят все необходимые мероприятия по установлению личностей правонарушителей", - сказано в сообщении.

Всех, кто владеет информацией о разыскиваемых, просят сообщить на спецлинию "102".

Активистка "братства святого Луки" Анна Синькова жарила на Вечном огне в Киеве сосиски и яичницу. Принесла сковородку и поставила на огонь.