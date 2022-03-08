Под Киевом ПВО сбила ракету

Фото: Полиция Киевщины

Агрессоры совершили авиаудар по Калиновке возле Киева.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Авиаудар по Калиновке! Ракета попала в склады с промышленными товарами и бытовой химией. Вспыхнул пожар! На месте уже работают полицейские и спасатели", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

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Позже советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что ракету сбила ПВО. Обломки рухнули на таможенный склад.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.