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воскресенье, 06 декабря 2020 12:34

Под Киевом произошло ужасное ЧП

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  В Борисполе взорвалось авто. Фото: dtp.kiev.ua
В Борисполе взорвалось авто. Фото: dtp.kiev.ua

Под Киевом в городе Борисполь взорвался припаркованный автомобиль.

Инцидент произошел на улице Броварская. Взрыв был очень мощный, однако никто не пострадал. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram-канале.

Очевидцы рассказали, что взрыв был резкий и сильный. Как отмечается, причиной инцидента не могло быть газобаллонное оборудование авто или топливо. Поэтому рассматривается версия о преднамеренном взрыве.

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В столице Сербии Белграде произошел взрыв у телецентра RTS. В результате погиб один человек, еще двое получили ранения.

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