Под Киевом попрощались с мотоблогером, которая погибла в аварии

В Буче Киевской области похоронили Елену Кузавову, которая разбилась на мотоцикле. Фото - instagram.com/kuzavini

22 октября в Буче Киевской области простились с блогером-мотоциклисткой 41-летней Еной Кузавовой (псевдоним - Кузавини).

Женщина разбилась на мотоцикле. Видео прощания опубликовали на Facebook-странице Dtp.kiev.ua.

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"Буча. Провожают в последний путь мотоциклистку Кузавини. Можно долго спорить, кто прав и кто виноват. Погибшим и искалеченным людям от этого не легче. Мы нашли двух свидетелей этого ДТП, надеемся, поможет следствию", - отметил автор видео.

19 октября в Киеве на Гостомельской трассе произошло ДТП с участием мотоцикла и Volkswagen Golf. За рулем двухколесного была 41-летняя женщина, от полученных травм она скончалась по дороге в больницу.