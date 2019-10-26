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суббота, 26 октября 2019 11:20

Под Киевом похитили 30-летнего мужчину
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В селе Софиевская Борщаговка Киевской области похитили 30-летнего мужчину. Бандиты представились правоохранителями. Отобрали деньги и заставили написать долговую записку на тыс
Фото: kv.npu.gov.ua
В селе Софиевская Борщаговка Киевской области похитили 30-летнего мужчину. Бандиты представились правоохранителями. Отобрали деньги и заставили написать долговую записку на тыс
В селе Софиевская Борщаговка Киевской области похитили 30-летнего мужчину. Бандиты представились правоохранителями. Отобрали деньги и заставили написать долговую записку на тыс

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области похитили мужчину.

Бандиты, угрожая оружием, затолкали его в авто Volkswagen Transporter и увезли в неизвестном направлении. О похищении сообщил прохожий, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Автомобиль разыскали в столице. За рулем находился 27-летний мужчина, причастный к похищению. У него изъяли оружие, разрешительные документы, радиостанцию. Как выяснилось, нападавшие к своему преступления готовились тщательно, детально продумали каждый шаг, действовали четко по согласованному плану. Накануне похитили госномера с автомобиля, прикрепили их на свой автомобиль. Мужчине, которого похитили, представились работниками СБУ и полицейскими, и предъявили документ, как потом оказалось, это было разрешение на оружие", - рассказали в полиции.

Пострадавшим оказался 30-летний житель Киева. Угрожая ему пистолетом, нападавшие забрали у него 2,5 тыс. грн. Заставили его написать долговую записку на сумму $ 90 тыс. и отпустили.

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Полицейские задержали второго участника преступления, на которого указал потерпевший. Им оказался 31-летний киевлянин, ранее судимый за совершение тяжких преступлений - разбойное нападение, нанесение смертельных телесных повреждений. С мест лишения свободы он вернулся в апреле этого года.

Следователи открыли уголовное производство. Двум фигурантам объявлено о подозрениях и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Других участников нападения разыскивают. Продолжается следствие.

В Киеве похитили 44-летнюю Елену Лесную. Позже ее нашли убитой в лесу. Выяснилось, экс-супруг назначил ей встречу якобы для разговора о ремонте. Однако после того, как она приехала вместе с другом избил ее и повез в лес. Там перерезал ей горло и выбросил в яму.

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