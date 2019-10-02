Под Киевом погибли 2 человека

Фото: kv.dsns.gov.ua

1 октября в Яготине Киевской области в аварии погибли 2 человека.

Были пассажирами "ВАЗа", который столкнулся с "УАЗом", сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В смертельном столкновении сошлись автобус и грузовик: первые подробности

"Поступило сообщение, что на улице Лысенко произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей "УАЗ" и "ВАЗ". В последнем зажало двух человек. Они скончались на месте", - рассказали спасатели.

Тела погибших вынимали с помощью специнструментов. Все обстоятельства столкновения и виновника аварии устанавливают следователи.

На трассе Харьков - Симферополь столкнулись Peugeot Partner и Skoda Octavia. Оба водителя 29 и 26 лет погибли.