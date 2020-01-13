Под Киевом погибла женщина

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13 января около 7.00 на кольцевой дороге Броваров Киевской области произошла смертельная авария.

Вблизи поворота на село Требухов столкнулись легковушка и грузовая "Газель". Погибла женщина, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погиб один человек. Спасатели с деблокировали тело погибшей", - сказано в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

На бульваре Дружбы Народов в столице автомобиль Honda Jazz влетел в столб, перевернулся на крышу и сразу загорелся. В автомобиле находилось пять человек. Прохожие помогли четырем пассажирам - двум женщинам и двум мужчинам - выбраться из машины еще до прибытия спасателей. Водитель погиб.