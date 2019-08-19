Под Киевом нашли авто, на котором исчезли мать с дочерью

Фото: kv.npu.gov.ua

В Броварском районе под Киевом полицейские разыскали автомобиль Toyota Rav4, госномер АИ 2662 ЕЕ.

На нем уехали из дома и пропали 31-летняя Юлия Зайковская и ее мать 53-летняя Надежда Головач, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убили и закопали: под Киевом нашли мертвым без вести пропавшего мужчину

"В салоне автомобиля полицейские обнаружили и изъяли документы на транспортное средство, водительское удостоверение, личные вещи пропавших женщин. При осмотре на автомобиле эксперт обнаружил отпечатки пальцев и биологические образцы", - сказано в сообщении.

Пропавших женщин ищут.

31-летняя Юлия Зайковская и ее мать 53-летняя Надежда Головач выехали на автомобиле из Броваров в направлении столицы 17 августа около 20:00. Об исчезновении женщин сообщил сожитель Юлии Зайковской. По его словам, женщины перестали выходить на связь через полчаса, как уехали.