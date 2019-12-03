Под Киевом маршрутка столкнулась с Porsche и перевернулась. Есть жертвы

Днем 3 декабря в г. Буча Киевской области столкнулись местное маршрутное такси и автомобиль Porsche.

Погибли 2 человека, еще 3 - получили травмы, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: kv.npu.gov.ua В Буче Киевской области столкнулись Porsche и маршрутное такси. Автобус от удара перевернулся

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"Предварительно, водитель иномарки допустил столкновение, выезжая с второстепенной дороги. ДТП стало роковым для двух пассажиров рейсового микроавтобуса. Еще трое - госпитализированы", - говорится в сообщении.

Автор: kv.npu.gov.ua Предварительно, иномарка не пропустила автобус. В результате аварии 2 пассажира маршрутки погибли, еще 3 - получили травмы

Полиция и спасатели Киевщины работают на месте происшествия, все обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа.

В Киеве на улице Зодчих произошла смертельная авария. Там столкнулись Mercedes Sprinter и Toyota RAV4. Погибли двое мужчин, еще 8 человек пострадали.