Под Киевом маршрутка столкнулась с Porsche и перевернулась. Есть жертвы

Днем 3 декабря в г. Буча Киевской области столкнулись местное маршрутное такси и автомобиль Porsche.
Погибли 2 человека, еще 3 - получили травмы, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.
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"Предварительно, водитель иномарки допустил столкновение, выезжая с второстепенной дороги. ДТП стало роковым для двух пассажиров рейсового микроавтобуса. Еще трое - госпитализированы", - говорится в сообщении.
Полиция и спасатели Киевщины работают на месте происшествия, все обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа.
В Киеве на улице Зодчих произошла смертельная авария. Там столкнулись Mercedes Sprinter и Toyota RAV4. Погибли двое мужчин, еще 8 человек пострадали.
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