Под Киевом маршрутка догнала легковушку: много погибших и раненых

Фото: kiev.informator.ua

15 июля около 5:40 под Киевом на 34 километре Житомирской трассы произошло масштабное ДТП с участием маршрутки Volkswagen LT и Ford Mondeo.

Автомобили столкнулись вблизи населенного пункта Гуровщина. Три человека погибли и 18 пострадали.

По предварительной информации, Volkswagen вез людей из Львова в Киев. В попутном направлении ехал и Ford. По неизвестным причинам произошло столкновение. После чего маршрутка нанизалась на отбойник, сообщает Информатор.

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Пострадавших пассажиров микроавтобуса вместе с водителем госпитализированы в больницу с различными травмами. Все, кто был в легковушке, погибли.

Сейчас движение по Житомирской трассе затруднено. Автомобили пускают только по половине дороги. Участок, где произошло ДТП, в сторону Киева полностью перекрыт.

В Николаеве легковушка Volkswagen Passat протаранил 3 маршрутки. В автобусах было много пассажиров, в результате ДТП несколько человек были травмированы. Также все 4 автомобиля получили механические повреждения.