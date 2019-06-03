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понедельник, 03 июня 2019 14:48

Под Киевом из детского сада похитили двух девочек - СМИ

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Под Киевом из детского сада похитили двух девочек - СМИ
Из детского сада похитили двух сестер. Фото: Корреспондент

Из детского сада поселка городского типа Глеваха, что в 10 км от Киева, неизвестные мужчина и две женщины похитили двух девочек.

Полиция ввела план "Перехват". Разыскивают Kia Sportage госномер "АА 6699 он" коричневого цвета, - сообщают СМИ.

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О похищении сообщила воспитательница. По ее словам, в здание ворвались три человека: смуглый худощавый мужчина и две женщины большого и худощавого телосложения. Одна из женщин представилась матерью девочек. Из сада увезли двух сестер 3 и 5 лет. Неизвестные сбежали из сада на автомобиле Kia Sportage госномер "АА 6699 он" коричневого цвета.

В Чугуеве на Харьковщине 61-летний мужчина застрелил сына, а затем покончил с собой.

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Дата
03
июня

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