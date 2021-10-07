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четверг, 07 октября 2021 06:37

Под Киевом исчезли трое школьников
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На Киевщине разыскивают школьников 12-летних Дмитрия Польского, Максима Штыкова и Дмитрия Мостипана, 13 лет. Три дня назад ребята договорились о побеге в лес
Фото: kv.npu.gov.ua
На Киевщине разыскивают школьников 12-летних Дмитрия Польского, Максима Штыкова и Дмитрия Мостипана, 13 лет. Три дня назад ребята договорились о побеге в лес
На Киевщине разыскивают школьников 12-летних Дмитрия Польского, Максима Штыкова и Дмитрия Мостипана, 13 лет. Три дня назад ребята договорились о побеге в лес

На Киевщине разыскивают школьников с Кагарлыка 12-летних Дмитрия Польского, Максима Штыкова и Дмитрия Мостипана, 13 лет.

6 октября около 17 часов об их исчезновении сообщил директор школы. Ребята около 11:00 самовольно покинули учебное заведение, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Полиция установила, что три дня назад ученики договаривались о бегстве в лес. Выяснили также, что после побега из школы дети зашли в дом одного из товарищей, переоделись в грязную одежду, взяли фонарики и отправились в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

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На розыск детей привлечены личный состав Обуховского районного управления полиции, Мироновского отдела, а также Кагарлицкого и Богуславского отделений полиции, оперативники уголовного розыска, работники ювенальной превенции, кинологи полиции Киевщины, более 40 сотрудников полка полиции особого назначения и сотрудников управления корпуса оперативно-внезапного действия. Присоединились общественность и охотники с тепловизорами.

Если кто-то владеет какой-либо информацией о месте нахождения детей - просят сообщить на спецлинию "102".

В Белой Церкви двое детей не вернулись вовремя домой. Матери обоих сразу позвонили в полицию. Первым исчез 8-летний мальчик. Он не выходил на связь с матерью в течение 40 минут. По приезду полицейские вместе с озабоченной матерью обследовали территорию, парень вернулся домой целый и не вредим.

Следующим на планшет патрульной полиции поступил вызов о несовершеннолетнем школьнике, что не вернулся из школы. Через несколько часов правоохранители нашли "беглеца" вблизи одной из школ города. Он признался, что потерял деньги, поэтому боялся возвращаться домой.

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