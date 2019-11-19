Под Киевом 19-летний наркоман с пистолетом "охотился" на женщин

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С 5-ти до 6-ти часов утра 19 ноября на улицах Ирпеня под Киевом мужчина совершил два разбойных нападения на женщин. Неожиданно подбежал, выстрелил из пистолета вверх, после чего вырвал у них из рук сумки, где были мобильные телефоны, документы, деньги.

Нападавшего установили и задержали. Им оказался 19-летний местный житель, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

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"По месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли пистолет, переделанный из стартового в травматический, патроны, гильзы, охотничий нож. В качестве вещественных доказательств изъято награбленное имущество, которое опознали пострадавшие. Также при осмотре квартиры полицейские обнаружили "холодильник-парник", где парень собственноручно обустроил и выращивал там коноплю для собственного потребления", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Продолжаются следственные действия, решается вопрос об объявлении подозрения задержанному, который находится в изоляторе временного содержания. Меру пресечения на время досудебного расследования ему изберет суд.

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