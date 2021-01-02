Почти 3 сотни пьяных водителей поймали в первый день года

На Новый год патрульные поймали 267 пьяных водителей. Фото: sud.ua

267 пьяных водителей поймали патрульные в первый день нового года в Украине.

На всех составили админпротоколы, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

"Патрульные составили 267 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на патрулирование 1 января на улицы населенных пунктов выехали 1577 экипажей патрульной полиции.

От наших граждан на спецлинию 102 поступило 7294 вызовов.

В Киеве за первый день нового года в полицию поступило 38 сообщений о дорожно-транспортные происшествия. 7 людных травмированы в результате аварий.