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суббота, 02 января 2021 14:05

Почти 3 сотни пьяных водителей поймали в первый день года

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Почти 3 сотни пьяных водителей поймали в первый день года
На Новый год патрульные поймали 267 пьяных водителей. Фото: sud.ua

267 пьяных водителей поймали патрульные в первый день нового года в Украине.

На всех составили админпротоколы, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

"Патрульные составили 267 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на патрулирование 1 января на улицы населенных пунктов выехали 1577 экипажей патрульной полиции.

От наших граждан на спецлинию 102 поступило 7294 вызовов.

В Киеве за первый день нового года в полицию поступило 38 сообщений о дорожно-транспортные происшествия. 7 людных травмированы в результате аварий.

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