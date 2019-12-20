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суббота, 21 декабря 2019 18:10

Почтальон обокрала пенсионеров на 90 тыс. грн

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Почтальон обокрала пенсионеров на 90 тыс. грн
Руководитель отделения Укрпочты украла деньги на пенсии. Фото: fakty.ua

Руководитель одного из отделов Укрпочты Киева обокрала 16 пенсионеров на 90 тыс. грн.

Женщины подделывала подписи и забирала пенсии пострадавших. Так делала в течение почти 4 месяцев, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Киевские правоохранители уже направили в Шевченковский райсуд обвинительный акт в отношении начальницы. Ей грозит до 5 лет заключения.

Из квартиры одесской пенсионерки украли все ее сбережения - более миллиона гривен. Злоумышленником оказался 26-летний мужчина, который делал ремонт в квартире.

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21
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