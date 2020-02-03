Поблагодарила за дружбу и легла на рельсы: 19-летняя студентка покончила с собой

В селе Угринов Тисменецкого района Ивано-Франковской области 19-летняя студентка погибла под колесами поезда "Киев-Черновцы".
Погибшая - жительница Волынской области. На месте происшествия нашли записную книжку, где она писала о намерении совершить самоубийство, рассказал начальник Тисменицкого отдела полиции Игорь Влашин.
"Личность потерпевшей установили. Она училась в Луцке. Но в записной книжке указала, что ей очень нравится Ивано-Франковск. Поэтому с 21 января она была здесь", - говорит Влашин.
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По предварительной информации, других травм на теле погибшей не обнаружили.
"Во Франковске знакомых у погибшей не было, но она писала, что хотела здесь побывать, пожить. Последний звонок был за час до самоубийства: она разговаривала с подругой и поблагодарила ее за то, что она у нее есть. В записной книжке женщина указала, что намерена покончить жизнь самоубийством, и именно таким образом", - добавил полицейский.
Тело погибшей направили на экспертизу для выяснения окончательной причины смерти. Следствие продолжается.
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