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Поблагодарила за дружбу и легла на рельсы: 19-летняя студентка покончила с собой

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Поблагодарила за дружбу и легла на рельсы: 19-летняя студентка покончила с собой
На Ивано-Франковщине 19-летняя жительница Волыни погибла под колесами поезда. Фото - galka.if.ua

В селе Угринов Тисменецкого района Ивано-Франковской области 19-летняя студентка погибла под колесами поезда "Киев-Черновцы".

Погибшая - жительница Волынской области. На месте происшествия нашли записную книжку, где она писала о намерении совершить самоубийство, рассказал начальник Тисменицкого отдела полиции Игорь Влашин.

"Личность потерпевшей установили. Она училась в Луцке. Но в записной книжке указала, что ей очень нравится Ивано-Франковск. Поэтому с 21 января она была здесь", - говорит Влашин.

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По предварительной информации, других травм на теле погибшей не обнаружили.

"Во Франковске знакомых у погибшей не было, но она писала, что хотела здесь побывать, пожить. Последний звонок был за час до самоубийства: она разговаривала с подругой и поблагодарила ее за то, что она у нее есть. В записной книжке женщина указала, что намерена покончить жизнь самоубийством, и именно таким образом", - добавил полицейский.

Тело погибшей направили на экспертизу для выяснения окончательной причины смерти. Следствие продолжается.

В селе Мирогоща Дубенского района Ровенской области женщина бросилась под скоростной электропоезд сообщением "Киев-Львов". Трагедия произошла возле железнодорожного переезда №111 Львовской железной дороги.

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