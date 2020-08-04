"Побег из Шоушенка" по-украински: новые подробности о матери, которая копала тоннель под колонию

В Запорожской области женщина из Николаева рыла тоннель в одну из колоний, где за убийство сидит ее сын. Фото: instagram.com/its_zp

51-летнюю женщину, которая выкопала настоящий подземный ход под Вольнянскую колонию в Запорожье, не арестовали. Она продолжает оставаться на свободе.

Но уголовное производство все-таки открыли - через 2 дня после задержания. Женщине инкриминируют незаконченное покушение на совершение побега из мест лишения свободы. Ей грозит до 8 лет тюрьмы. Досудебное следствие продолжается, сообщает ТСН.

Будет ли просить прокуратура ареста - не разглашают. Как почти месяц женщина беспрепятственно рыла подкоп под стенами тюрьмы, руководители учреждения исполнения наказаний пообещали сообщить сегодня, 4 августа.

В 2 км от подкопа, в соседнем селе, журналисты нашли женщину, которая похожа на задержанную на оперативных фотографиях. Но она заверила, что к подкопу не причастна, и спряталась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 3 заключенных рыли подземный ход

"Первый раз слышу. А кого вы ищете, я не могу понять? У меня что, на лбу написано? Я не понимаю", - сказала женщина.

Владелица дома, который снимает женщина, рассказала, что квартирантка дверь не открывает, окна завешаны простынями. По ее словам, женщина собирала вещи, потому что выселяется.

"На ночную работу приезжала на электросамокате. Дом сняла в соседнем селе месяц назад. А переехала сюда, будто бы для того, чтобы ближе было носить передачи", - сказала владелица жилья.

О попытке женщины вытащить сына на свободу селяне узнали из обнародованных фото задержанной. Ее сразу узнали, но поверить не могли. Признают, что она избегала разговоров и не здоровалась.

Недокопанный подземный ход глубиной 3 м остается открытым. Женщина, которая его сделала, имела полный набор инструментов - лопаты, топор, лебедку, даже самодельную вагонетку.

Задержанная приехала в Запорожье из Николаева. Известно, что ее сын отбывает наказание за убийство в Вольнянской колонии №20. Женщине удалось углубиться на 3 м и прокопать около 10 м тоннеля.