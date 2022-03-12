По Василькову выпустили шесть ракет – полиция

В Василькове ракетные обстрелы начались с утра. ФОТО: t.me/truexanewsua

Шесть ракет выпустил враг по Василькову утром 12 марта. Били по военному аэродрому.

Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области.

"На месте работают спасатели. Полиция устанавливает повреждения в близлежащих домах. Информация о потерпевших уточняется", - говорится в сообщении.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.