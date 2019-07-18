По поводу пропаганды сепаратизма в газете венгров возбудили уголовное дело

Газету обвинили в сепаратизме. Фото: Facebook

В Единый реестр досудебных расследований следственнй отделом Управления СБУ в Закарпатской области внесл сведения по пропаганде сепаратизма в газете союза венгров.

В газете Kárpátalja опубликовали карту, на которой часть Закарпатской области обозначена как территория Венгрии, сообщило областное управление СБУ в Facebook.

"Учитывая то, что изображение с картой Закарпатской области на фоне венгерского флага содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства, распространение печатных материалов с указанным изображением являются публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", - говорится в сообщении.

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Сведения внесли по признакам преступления, предусмотренного статьей "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Процессуальное руководство по данному факту осуществляет прокуратура Закарпатской области.

МИД Украины сообщило о пропаганде сепаратизма в газете "Карпаталия", которую издает союз венгров Закарпатья. В газете изобразили карту с принадлежностью к Венгрии ряда территорий Украины.