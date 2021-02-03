По подъезду валялись пряди волос: мужчина расправился с матерью и путал следствие

Автор: facebook.com/dnipropolice В Днепре задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 53-летней матери

3 февраля около 5:00 36-летний житель Днепра заявил, что нашел окровавленное тело 53-летней матери в квартире.

Пояснил, что отдыхал. А когда проснулся - увидел мать в таком состоянии. Однако все указывало, что мужчина сам расправился с матерью, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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"В доме лежала мертвая женщина с разбитым окровавленным лицом. Полицейские заметили на обуви, одежде и руках мужчины следы крови, а в подъезде - пряди волос. На вопрос инспекторов об этом, мужчина отреагировал эмоционально, стал ругаться и путался в объяснениях. Поскольку такое поведение показалось патрульным подозрительным, на заявителя надели наручники и вызвали следственно-оперативную группу", - сказано в сообщении.



Также прибыл кинолог с собакой. После осмотра места происшествия собака привела к заявителю. Подозреваемого доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В Луцке на Волыни задержали 29-летнего мужчину за убийство 56-летней матери. Женщину нашли мертвой в собственной квартире на ул. Потебни. В полиции отметили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека.