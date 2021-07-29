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четверг, 29 июля 2021 11:57

По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось

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По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
Мужчина заявил, что не знал о значении символа, изображенного на его одежде. Фото: скриншот с видео

В Киеве работник магазина ходил по торговому залу в футболке с изображением герба России.

Об этом сообщил Kievmap в Telegram.

В каком именно магазине произошел инцидент, не уточняется.

"Мужчину заметили в мини-маркете. Он заявил, что не был в курсе значение символа на одежде", - говорится в описании видео.

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На обнародованном видео видно, что к сотруднику маркета подошли несколько киевлян с вопросом, почему он носит одежду с символикой страны-агрессора. Мужчина ответил, что не знал о значении этого символа.

За сотрудника пыталась вступиться его коллега: "Человек не подумал (одев такую ​​футболку. - Gazeta.ua)".

Посетители попросили работника снять футболку. Он сказал, что у него нет другой одежды. На предложения хотя бы вывернуть футболку, мужчина отреагировал согласием и покинул торговый зал.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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