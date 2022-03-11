По аэродрому Луцка выпустили четыре крылатые ракеты

В результате авиаудара по аэродрому в Луцке погибли четыре человека. Шестеро получили ранения. Фото: иллюстративное, ГСЧС Украины

По информации военных, российский оккупант обстрелял аэродром в Луцке Волынской обаласте четырьмя крылатыми ракетами.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

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Прилететь ракеты могли из района Черного моря.

"Касательно ракетных ударов в аэродром по состоянию на 13:00 (11 марта. - Gazeta.ua). По оценкам командования, возможно крылатые ракеты, выпустили из бомбардировщика армии РФ из района Черного моря", - написал Погуляйко.

Российские захватчики обстреляли военный аэродром утром 11 февраля. Раздавались взрывы, вспыхнул пожар. Известно о четырех погибших и шестеро пострадавших с разными степенями тяжести. Четверо пострадавших госпитализированы в Волынскую областную клиническую больницу. Еще двоих "скорая" отвезла в городскую клиническую больницу. Одного из травмированных спасатели извлекли из-под завалов. На Луцком военном аэродроме продолжают работать спасатели.