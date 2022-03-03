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четверг, 03 марта 2022 07:34

Пленных русских солдат передадут матерям в Киеве: как вернуть сына

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Российских солдат, попавших в плен в Украине, будут отдавать их матерям, если они приедут за ними в Украину, Киев.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Что нужно сделать, чтобы вернуть своего сына из плена?

1. Нужно позвонить на номера телефона, указанные в открытке для того, чтобы узнать, находится ли Ваш сын в плену или погиб. Информация о погибших выкладывается в телеграмм-канале "Груз 200".

https://t.me/rf200_now

СМОТРЕТЬ ВИДЕО: "Не станет и вас" - украинские блогеры призвали россиян не молчать

Или позвонить в горячую телефонную линию Министерства Обороны Украины – "Вернись живым из Украины" на многоканальные телефоны.

+380894201860

+380894201861

+380894201862

Или написать на почту:

[email protected]

2. Затем, если Вы получили, подтверждение, что Ваш сын находится у нас в плену, мамы русских солдат должны добраться до Киева.

После вторжения фашистской армии Путина и закрытия воздушного пространства это можно сделать только таким способом:

Добирайтесь в Калининград или Минск. Оттуда на автобусах или такси до Польской границы.

Потом через территорию Польши нужно будет добраться КПП из Украины.

Там Вас встретят и сопроводят в Киев, где передадут Вашего сына.

Автор: Pravda Gerashchenko
  Пленных русских солдат передадут матерям в Киеве
Пленных русских солдат передадут матерям в Киеве
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