Пленных русских солдат передадут матерям в Киеве: как вернуть сына

Российских солдат, попавших в плен в Украине, будут отдавать их матерям, если они приедут за ними в Украину, Киев.
Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Что нужно сделать, чтобы вернуть своего сына из плена?
1. Нужно позвонить на номера телефона, указанные в открытке для того, чтобы узнать, находится ли Ваш сын в плену или погиб. Информация о погибших выкладывается в телеграмм-канале "Груз 200".
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Или позвонить в горячую телефонную линию Министерства Обороны Украины – "Вернись живым из Украины" на многоканальные телефоны.
+380894201860
+380894201861
+380894201862
Или написать на почту:
2. Затем, если Вы получили, подтверждение, что Ваш сын находится у нас в плену, мамы русских солдат должны добраться до Киева.
После вторжения фашистской армии Путина и закрытия воздушного пространства это можно сделать только таким способом:
Добирайтесь в Калининград или Минск. Оттуда на автобусах или такси до Польской границы.
Потом через территорию Польши нужно будет добраться КПП из Украины.
Там Вас встретят и сопроводят в Киев, где передадут Вашего сына.
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