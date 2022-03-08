Пленные будут работать на восстановление Украины

Украина относится к пленникам с соблюдением международного права. Фото: "Ищи своих"

Российские военнопленные будут работать на восстановление украинской экономики.

Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Он подчеркнул, что Украина в отношении пленных будет соблюдать все нормы международного гуманитарного права.

"И именно это отличает нас от стреляющего по мирному населению российского агрессора, который наносит ракетно-бомбовые удары по квартирам. И я уже не говорю об обращении с нашими военнослужащими", - сказал он.

Первый заместитель главы МВД отметил, что Украина будет использовать все возможности, которые дают Женевские конвенции по военнопленным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"

"Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции. То есть использование труда и так далее. Все эти люди впоследствии будут работать на восстановление экономики Украины", - проинформировал он.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.