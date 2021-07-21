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среда, 21 июля 2021 11:05

Плавали в окровавленной воде с иконой и букетом: в бассейне нашли тела супругов

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Плавали в окровавленной воде с иконой и букетом: в бассейне нашли тела супругов
В Кривом Роге в бассейне нашли мертвой семейную пару. В кровавой воде плавали икона и букет. Фото: apostrophe.ua

В Кривом Роге на улице Алексеева, 33 нашли тела супругов - 50-летней женщины и 51-летнего мужчины. Плавали в кровавой воде в бассейне, расположенном на территории дома. Возле них в воде были икона и букет.

Тела дочки и зятя обнаружил 82-летний мужчина и сообщил в полицию, пишет местный ресурс "Наш город" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что погибшие нигде не работали, вместе не жили и находились в процессе развода. Мужчина часто бил жену, имел проблемы с психикой и угрожал убить женщину, говорят соседи.

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Полицейские выяснили, что женщина умерла, захлебнувшись водой. На теле мужчины обнаружили два ножевых ранения с левой стороны грудной клетки.

Мужчина якобы пытался уговорить жену не расставаться с ним, пишет ТСН. Между ними возникла ссора, и мужчина утопил жену, после чего покончил с собой.

Обстоятельства устанавливают полицейские.

В Теребовле Тернопольской 28-летнюю Анну Яценко убил муж 39-летний Роман Шманько. Себя подорвал гранатой. По словам знакомых, мужчина ударил жену утюгом по голове, а потом задушил проводом от нее. Супруги были в процессе развода, и Анна собиралась забрать дочь в Германию, где она работала уже несколько лет.

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