"П***й к себе домой": пьяная продавщица отказалась говорить на украинском с покупателем (18+)

В Одессе пьяная продавщица супермаркета ругалась на одного из клиентов и отказывалась общаться с ним на украинском. Фото - скриншот

В Одессе возник скандал из-за продавщицы местного супермаркета, которая навеселе ругалась на одного из клиентов и отказывалась общаться с ним на украинском.

Видео с инцидентом опубликовали в социальных сетях вчера, 17 января. За сутки оно собрало более 180 тысяч просмотров.

"Я не буду общаться с тобой на украинском языке. П *зд* й к себе домой и там разговаривай на украинском языке. Но в Одессе ты не будешь розмовляти українською мовою (подано языком оригинала -Gazeta.ua)", - говорила женщина.

Она вела себя неадекватно и была нетрезвой. Директор магазина Иванна Левицкая сообщила, что скандальное видео видела. Продавщица была на стажировке всего неделю и со вчерашнего дня уволена, передает "Укринформ".

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"О ночном конфликте в магазине мы узнали из соцсетей, сразу же проинформировали об этом директора сети Татьяну Горячеву. И после выяснения всех обстоятельств был приказ об увольнении с работы продавщицы-стажерки", - отметила Левицкая.

По словам директора торговой сети, продавец допустила "злоупотребление алкоголем, нецензурную брань и игнорирование государственного языка при общении с покупателями".

Внимание! На видео содержится ненормативная лексика.

Сеть магазинов одежды и товаров для дома Zara официально отказалась обслуживать украинцев на государственном языке.