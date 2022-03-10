Пилот сгорел: показали фото сбитого российского самолета

Фото: "Мілітарний"

Опубликовали фотодоказательства уничтожения очередного российского штурмовика Су-25.

Об этом сообщает "Мілітарний".

Вражеский пилот сгорел. Возле самолета нашли его обугленный труп. Шлем получил существенные повреждения.

Бортовой номер самолета – RF-91969. Это свидетельствует, что украинцы сбили модернизированный Су-25СМ, принадлежащий к 18-му гвардейскому истребительному авиаполку. Он базируется в Черниговке Приморского края.

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Это не первый самолет из этого полка, сбитый украинцами. 2 марта 2022 года военные сбили самолет с бортовым номером RF-91961.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.