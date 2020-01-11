Пилот сбитого самолета вел диалог с аэропортом Тегерана до самой катастрофы

Маршрут самолета МАУ был согласован. Фото: interfax.com.u

Пилот самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до самого момента катастрофы 8 января. Об этом на брифинге заявил в субботу

"Наш борт слышал аэропорт Тегерана. Мы убедились в том, что диалог с аэропортом был до последней секунды события, до последней секунды было согласование маршрута, поворота - это все есть в материалах расследования", - сказал президент компании Евгений Дыхне.

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Дохнет убежден, что вскоре эта информация будет доступна документально.

В Иране заявили, что один из операторов системы ПВО, которая сбила украинская Boeing под Тегераном, имел неисправную связь. Оператор определил самолет, как вражеский объект, заявил командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции Амир-Али Хаджизаде.