Певицу Камалию обокрали в торговом центре Киева

Камалии посоветовали ходить с охраной. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Шопинг певицы Камалии с мамой и двумя дочерьми в торговом центре стоил ей айфона. Его украли из кармана артистки так, что она даже не заметила.

О случае Камалия сообщила в Instagram.

"Сейчас очень модно фотографироваться с нашей полицией, но вчера мы фотографировались не для модного селфи в соцсетях. Полицейские протоколировали рассказ о том, как цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана (я узнала об этом позже, когда смотрела кадры с камеры видеонаблюдения)", - написала певица.

В комментариях Камалии посоветовали ходить с охраной. На это певица заявила, что у нее есть охранники. Однако не уточнила, были ли они с ней в тот день.

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"Это произошло в Доме игрушек в Ocean Plaza. Я сомневаюсь, что когда-нибудь снова увижу свой телефон. IPhone заблокирован и находится во всемирном списке утраченных телефонов. Очень грустно из-за фотографий и информации, которую я еще не успела сохранить в облаке. Будьте осторожны в Ocean Plaza. Говорят, что это не первый случай в этом торговом центре", - возмутилась звезда.

Украинская певица Камалия рассказала, как стала женой миллиардера Мохаммада Захура. Прошлое звезда вспоминала в телепередаче "Звёздный путь". Супруги познакомились на корпоративном вечере в 2003 году. Через 3 месяца они поженились.