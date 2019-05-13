Камалия с мужем миллиардером. Фото: clutch.ua

Украинская певица Камалия рассказала, как стала женой миллиардера Мохаммада Захура.

Прошлое звезда вспоминала в телепередаче "Звёздный путь".

Супруги познакомились на корпоративном вечере в 2003 году. Через 3 месяца они поженились.

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Камалия вспоминает, что Захур боялся её потерять и постоянно дарил дорогие подарки.

У певицы спросили, як её муж относится к откровенным нарядам на выступлениях.

"Он уже привык. Сначала категорично относился к этому. Но я очень свободолюбива, поэтому сразу ему сказала, что запрещать мне что-то не имеет смысла. Я могу всё бросить и уйти", - поделилась знаменитость.