"Первый трофей" - украинцы без всякого выстрела взяли в плен оккупанта

Оккупанта сняли с неработающего танка. Фото: Telegram

В Сумской области без единого выстрела взяли в плен российского танкиста.

Видео было опубликовано в соцсети.

"Вот у нас первый трофей. С танчика сбросили. Танчик поломан, стреляет, но не едет. Хваленая Т-90 путинская. Пусть знают нашего брата", - говорят украинцы.

Из видео понятно, что события происходили в районе села Верхняя Сыроватка Сумской области.

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На видео присутствует ненормативная лексика

Продолжаются третьи сутки российского военного вторжения против Украины. Российский оккупант снизил темпы наступления, но все еще продолжает попытки развить успех в отдельных направлениях в наступательной операции против Украины, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.