Первые последствия непогоды: на Столичном шоссе произошла смертельное авария

Фото: ТСН

5 февраля, около 8:00, на Столичном шоссе в Киеве столкнулись два автомобиля Jeep и Renault. Водитель последнего погиб, его пассажирка - в больнице.

Погибшего из искореженной машины доставали с помощью спецсредств, сообщает ТСН.

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"ДТП произошло на Столичном шоссе, возле дома №74. Столкнулись Jeep и Renault. Водитель Renault погиб на месте происшествия, пассажирку с телесными повреждениями забрали в больницу", - рассказал в.и.о. начальника пресс-службы патрульной полиции Киева Роман Мартынюк.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

На улице Маршала Малиновского в Днепре произошло тройное смертельное столкновение Opel Omega, Daewoo Lanos и Daewoo Sens. Погибли 40-летний водитель автомобиля Opel Omega и его 32-летняя пассажирка.