18-летний студент-первокурсник выбросился из окна 6-го этажа. Фото: ck.oblast.online

2 октября в Черкассах 18-летний студент ЧНУ им. Б.Хмельницкого совершил самоубийство. Парень при неизвестных обстоятельствах выбросился из окна 6-го этажа, пишет Область.онлайн.

По предварительным данным, погибшего студента звали Сергей. Почему не захотел жить дальше - пока неизвестно.

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Первокурсник при падении ударился об асфальт. Получил многочисленные травмы рук и ног, повредил внутренние органы брюшной полости.

На место сразу прибыла карета "скорой". Парня застали в живых. Его отвезли в Третью городскую больницу. Однако за несколько часов пострадавший скончался.

Сейчас правоохранители Черкасской области занимаются расследованием трагедии. Выясняют обстоятельства такого кардинального решения. В свою очередь администрация учебного заведения сочувствует родителям и всем родственникам погибшего. Говорят, что мог бы стать историком или археологом. Однако что-то пошло не так.

В Киеве в микрорайоне Нивки 13-летняя школьница выпрыгнула из окна 6 этажа многоэтажки. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.